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17:30, 28 ноября 2023 года

Орловский врач-инфекционист удостоена медали Луки Крымского

Указ о награждении Светланы Архипиной подписал президент России Владимир Путин.



Доцент кафедры внутренних болезней ОГУ имени Тургенева Светлана Архипина удостоена медали Луки Крымского. Указ подписал президент России Владимир Путин. Награда вручается за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Наряду с преподаванием она работает в больнице Боткина. Ее общий стаж – порядка 30 лет. Является автором более 100 публикаций. Преподает инфекционные болезни на кафедрах педиатрии, лечебного дела и инфекционных болезней. Большая часть инфекционистов Орловщины – ученики Светланы Архипиной.

Во время пандемии коронавируса врач с нуля открывала ковидные госпитали в Кромах и Нарышкино, параллельно обучая медиков борьбе с этой болезнью.


Елена Литинская
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