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9:30, 29 ноября 2023 года Детям-сиротам из Орловской области вручили ключи от квартир Новое жилье получили пять жителей Ливенского района.



Фото: архив

Глава города Ливны Сергей Трубицин вручил ключи от квартир молодым людям, которые остались без попечения родителей. Как пишет "ПРИНТ-ТВ", благоустроенное жилье дети-сироты получили от государства в новых многоэтажках по переулку Высотному, 7 и переулку Ясному, 9.



Еще трое обладателей квадратных метров не смогли присутствовать на церемонии. Всего в Ливнах этом году детям-сиротам предоставят 15 благоустроенных квартир.





Сергей Мерцалов



