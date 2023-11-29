Детям-сиротам из Орловской области вручили ключи от квартир
Новое жилье получили пять жителей Ливенского района.
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Глава города Ливны Сергей Трубицин вручил ключи от квартир молодым людям, которые остались без попечения родителей. Как пишет"ПРИНТ-ТВ", благоустроенное жилье дети-сироты получили от государства в новых многоэтажках по переулку Высотному, 7 и переулку Ясному, 9.
Еще трое обладателей квадратных метров не смогли присутствовать на церемонии. Всего в Ливнах этом году детям-сиротам предоставят 15 благоустроенных квартир.