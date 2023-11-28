На Орловскую область вновь надвигается сильный ветер, мокрый снег и потепление
О неблагоприятных погодных условиях жителей региона предупредило МЧС.
Фото: Ольга Супонева
На Орловскую область надвигается непогода. В ближайшие сутки метеорологи прогнозируют сильный ветер, мокрый снег, переходящий в дождь и плюсовую температуру.
Об опасных метеорологических явлениях орловцев предупредило МЧС. По прогнозу регионального гидрометцентра, в ближайшие сутки на Орловщине будет царить ветер с порывами до 15-20 м/с. Ночные значения температуры от -5..-10 градусов завтра днем, 29 ноября, сменятся на потепление до +5 градусов.
В региональном главке чрезвычайного ведомства орловцев просят быть осторожными в непогоду.