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12:54, 28 ноября 2023 года На Орловскую область вновь надвигается сильный ветер, мокрый снег и потепление О неблагоприятных погодных условиях жителей региона предупредило МЧС.



Фото: Ольга Супонева

На Орловскую область надвигается непогода. В ближайшие сутки метеорологи прогнозируют сильный ветер, мокрый снег, переходящий в дождь и плюсовую температуру.



Об опасных метеорологических явлениях орловцев предупредило МЧС. По прогнозу регионального гидрометцентра, в ближайшие сутки на Орловщине будет царить ветер с порывами до 15-20 м/с. Ночные значения температуры от -5..-10 градусов завтра днем, 29 ноября, сменятся на потепление до +5 градусов.



В региональном главке чрезвычайного ведомства орловцев просят быть осторожными в непогоду.





Ольга СУПОНЕВА



