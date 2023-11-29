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8:00, 29 ноября 2023 года В Орле стартовал проект "Новогодняя мастерская" Его участникам предстоит создать авторскую елочную игрушку.



Фото: администрация города Орла

В Орловской детской школе изобразительных искусств и ремесел стартовал конкурс "Новогодняя мастерская". Поучаствовать в нем могут воспитанники городских центров творчества в возрасте от 7 до 17 лет. Создать авторскую елочную игрушку также приглашают студентов художественно-графических и дизайнерских факультетов высших и средних специальных учебных заведений, дизайнеров и художников в возрасте от 18 лет.



Как сообщают в орловской мэрии, проект "Новогодняя мастерская" объединяет сразу несколько событий. Это акция-выставка "Сохраним новогодние семейные традиции! " и детская акция "Новогоднее поздравление Героям - участникам специальной военной операции".





Сергей Мерцалов



