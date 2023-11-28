Больше 13 тысяч орловцев обучили оказанию первой помощи
Занятия проходят по программе РКК и Минздрава.
Фото: Мария Семак
Федеральная программа Российского Красного Креста "Первая помощь" совместно с Минздравом проходит по всей стране. На Орловщине в прошлом году обучили 7000 человек, в этом 5000.
Участников программы учат правилам оказания первой помощи, сердечно-легочной реанимации, с чего начинать такие мероприятия, как общаться с пострадавшим и как вести себя в такой ситуации. Сегодня занятия прошли для сотрудников ГИБДД.