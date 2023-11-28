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16:30, 28 ноября 2023 года Больше 13 тысяч орловцев обучили оказанию первой помощи Занятия проходят по программе РКК и Минздрава.



Фото: Мария Семак

Федеральная программа Российского Красного Креста "Первая помощь" совместно с Минздравом проходит по всей стране. На Орловщине в прошлом году обучили 7000 человек, в этом 5000.



Участников программы учат правилам оказания первой помощи, сердечно-легочной реанимации, с чего начинать такие мероприятия, как общаться с пострадавшим и как вести себя в такой ситуации. Сегодня занятия прошли для сотрудников ГИБДД.





Мария Семак



