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14:30, 28 ноября 2023 года

Орловские хоккеисты помогли разгромить соперников в студенческом "Матче Звезд"

Марк Макаров и Павел Гришин сыграли за сборную "Запада".

Фото: ХК "ОрелГУ"

В Магнитогорске состоялось главное событие студенческой хоккейной лиги – "Матч Звезд". Игра стала противостоянием сборных "Востока" и "Запада". У руля каждой из команд стали легенды российского хоккея. "Восток" возглавил Сергей Мозякин, тренером сборной "Запада" стал Данис Зарипов.

За запад "Запад" сыграли хоккеисты мужской сборной Орловского государственного университета Марк Макаров и Павел Гришин. Их команда разгромила соперников со счетом 5:0. Павел Гришин стал автором одной из заброшенных шайб.


Анастасия Дорохова
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