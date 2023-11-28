Орловские хоккеисты помогли разгромить соперников в студенческом "Матче Звезд"
Марк Макаров и Павел Гришин сыграли за сборную "Запада".
Фото: ХК "ОрелГУ"
В Магнитогорске состоялось главное событие студенческой хоккейной лиги – "Матч Звезд". Игра стала противостоянием сборных "Востока" и "Запада". У руля каждой из команд стали легенды российского хоккея. "Восток" возглавил Сергей Мозякин, тренером сборной "Запада" стал Данис Зарипов.
За запад "Запад" сыграли хоккеисты мужской сборной Орловского государственного университета Марк Макаров и Павел Гришин. Их команда разгромила соперников со счетом 5:0. Павел Гришин стал автором одной из заброшенных шайб.