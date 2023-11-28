На Лужковском кладбище в Орле появился поклонный крест
Его освятил митрополит Тихон.
Фото: Евгений Мартынов
У входа на Лужковское кладбище в Орле установили шестиметровый поклонный крест. Мраморную святыню создали на средства благодетелей. На днях чин освящения креста провел митрополит Орловский и Болховский Тихон.
Композиция состоит из распятия, фигуры Богородицы и Иоанна Богослова.
Как сообщили в Орловской митрополии, ранее по благословению владыки Тихона на Лужковском кладбище отреставрировали фасад храма великомученика Димитрия Солунского. Позднее здесь появится приход.