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10:30, 28 ноября 2023 года Под Орлом из снежного плена вызволили карету Скорой помощи ЧП произошло в Мценском районе ночью 28 ноября.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области спасателям пришлось вызволять из снежного плена автомобиль Скорой помощи. Происшествие случилось в деревне Шеламово 28 ноября в 00.45. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пациентов в машине Скорой помощи не было.



С помощью тягача сотрудники 12-й поисково-спасательной части из Спасского-Лутовиново отбуксировали автомобиль медиков на проезжую часть дороги. После чего он продолжил свой путь.





Сергей Мерцалов



