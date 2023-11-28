Под Орлом из снежного плена вызволили карету Скорой помощи
ЧП произошло в Мценском районе ночью 28 ноября.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области спасателям пришлось вызволять из снежного плена автомобиль Скорой помощи. Происшествие случилось в деревне Шеламово 28 ноября в 00.45. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пациентов в машине Скорой помощи не было.
С помощью тягача сотрудники 12-й поисково-спасательной части из Спасского-Лутовиново отбуксировали автомобиль медиков на проезжую часть дороги. После чего он продолжил свой путь.