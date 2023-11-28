Главная » Новости



15:30, 28 ноября 2023 года На Орловщине восстановят 90 гектаров леса Работы запланированы на 2024-й год.



Фото: архив "Вести-Орел"

В следующем году в Орловской области проведут лесовосстановление на площади в 90 гектаров. Работы проведут в рамках национального проекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным.



Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", под будущую посадку уже подготовили 4,1 гектара в земли в Ломецком лесничестве и 3,5 гектара – в Новосильском.



Напомним, что в 2023-м году Орловщина успешно выполнила план по искусственному лесовосстановлению, посадив деревья на общей площади в 82 гектара. Работу провели в 13 лесничествах.





Артем Ежаков



