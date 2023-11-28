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Главная » Новости

12:30, 28 ноября 2023 года

Орловские дайверы планируют покорить Антарктику

Клуб подводного плавания "Диво" празднует юбилей.



Орловские дайверы из клуба подводного плавания "Диво" покорили Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый океаны, Баренцево море, Ладожское озеро, Байкал. 28 ноября клуб празднует 20-летний юбилей.

За годы клуб приобрел мировую известность среди дайверов. Его участники обнаружили больше тысячи уникальных находок, включая бригантину «Юнона».

Основатель клуба подводного плавания "Диво" Сергей Куликов отметил, что клуб мечтает покорить Антарктику. По его словам, это дело времени.
"Мы "закроем" все океаны нашей планеты", – рассказал Куликов.



Юлия Опанасюк
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