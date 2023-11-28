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Главная » Новости

15:00, 28 ноября 2023 года

Орловцев обеспечат качественной сотовой связью и интернетом

Базовые станции формата 2G, 3G и 4G устанавливают на селе.

Фото: архив "Вести-Орел"

Сельские населенные пункты Орловщины продолжают обеспечивать качественной мобильной связью и интернетом. Базовые станции до конца года появятся в селе Борилово Болховского района.

Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", в следующем году качественным интернетом и связью обзаведутся жители еще пяти орловских сел и деревень, в которых проживает от 100 до 500 человек. В 2025 году такая возможность будет у двух сел в Болховском районе. Работы проводятся благодаря программе "Устранение цифрового неравенства" нацпроекта "Цифровая экономика", инициированного Президентом России Владимиром Путиным.





Сергей Мерцалов
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