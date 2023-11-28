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13:30, 28 ноября 2023 года

Губернатор Орловской области рассказал, почему перестал выходить в прямые эфиры

Общение с орловцами в соцсетях временно прервалось из-за плотного рабочего графика.

Фото: архив "Вести-Орел"

Андрей Клычков в своем телеграмме рассказал, почему перестал выходить в прямые эфиры в социальных сетях. По его словам, конец года диктует высокую загруженность и очень плотный график.

- Сейчас еду в Москву. Завтра запланирован целый ряд встреч и мероприятий на федеральном уровне. Прежде всего, встреча в Министерстве финансов РФ. Обсудим ряд важных для развития региона тем, в том числе финансирование реализации социальных обязательств и ключевых программ Орловской области, - написал губернатор.

Он сообщил, что задач поставлено много. А об итогах визита в столицу Андрей Клычков обязательно проинформирует жителей региона.


Сергей Мерцалов
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