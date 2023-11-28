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11:00, 28 ноября 2023 года В Орловской области сгорел квадроцикл Транспорт, стоявший в гараже, был полностью уничтожен пламенем.



Фото: ГУ МЧС по Орловской области

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей 27 ноября в 05.48. Огнем был объят гараж в селе Речица Ливенского района.



На месте работали сотрудники 7-й пожарно-спасательной части и 39-й пожарной части, а также отделение добровольной пожарной команды "Речицкое". Чтобы потушить пламя, спасателям прошлось сформировать звено ГДЗС.



- В результате пожара гараж выгорел изнутри, кроме этого, внутри гаража сгорел квадроцикл. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области. Причину ЧП устанавливают специалисты.





Сергей Мерцалов



