В Орловской области сгорел квадроцикл

Транспорт, стоявший в гараже, был полностью уничтожен пламенем.
Фото: ГУ МЧС по Орловской области
Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей 27 ноября в 05.48. Огнем был объят гараж в селе Речица Ливенского района.
На месте работали сотрудники 7-й пожарно-спасательной части и 39-й пожарной части, а также отделение добровольной пожарной команды "Речицкое". Чтобы потушить пламя, спасателям прошлось сформировать звено ГДЗС.
- В результате пожара гараж выгорел изнутри, кроме этого, внутри гаража сгорел квадроцикл. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области. Причину ЧП устанавливают специалисты.