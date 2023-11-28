У православных орловцев начался Рождественский пост
Он продлится до 7 января.
28 ноября у православных христиан начался Рождественский пост. Он продлится 40 дней. В это время принято отказываться от мясных и молочных продуктов. Рыбу можно есть только в дни православных праздников. Рождественский пост по своей строгости уступает Великому.
Послабления в посте позволяются детям, пожилым, путникам, людям с хроническими заболеваниями.
Для верующих пост – это не только ограничение в еде, но и время особенной молитвы, душевного очищения.