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20:30, 27 ноября 2023 года Орел стал "холстом" для мастеров стрит-арта Творчество разнится – от "ночной ведьмы" Марины Чечневой до городских пейзажей.







Стрит-арт пользуется популярностью в Орле. Город украшают разные рисунки – от "ночной ведьмы" Марины Чечневой до пейзажей.



В последнее время наблюдается тенденция ухода от просто раскрашенных стен и заборов к полномасштабным картинам, которые привлекают внимание как простых горожан, так уличных художников



По мнению известного дизайнера Виктора Панкова, у областной столицы есть потенциал к стрит-арту и места для творчества.



Строительные компании тоже присоединились к моде. У них картины патриотической и просветительской тематики.





Антон Сорокин



