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9:30, 28 ноября 2023 года Исторический центр Орла планируют отремонтировать в 2024-м году Работа будет частью большого проекта "Судбищенская битва".



Фото: архив "Вести-Орел"

В следующем году в Орле планируют выполнить крупный проект "Судбищенская битва". Об этом сообщил мэр Юрий Парахин. В рамках программы благоустройства в порядок приведут центр города, а именно "стрелку", сквер "Коммунальник", а также фасад краеведческого музея.

"В ближайшее время начнем проектирование капремонта здания по улице Гостиной, 2. Сейчас оно проходит процедуру передачи из федеральной собственности в региональную", – сообщил градоначальник. Напомним, что проект музейно-образовательного комплекса о Судбищенской битве включает в себя краеведческий музей, Торговые ряды, парк "Детинец Орловской крепости", обновленный сквер "Коммунальник", Детский парк, Богоявленский собор, стелу в честь 400-летия Орла и памятник Ивану Грозному. Проект показывали министру культуры РФ Ольге Любимовой.

"Озвученные планы, безусловно, масштабны для региона, и мы окажем необходимую поддержку при их реализации", – заявила министр в ходе своего визита в Орел в ноябре 2021-го года.





Артем Ежаков



