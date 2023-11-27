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17:44, 27 ноября 2023 года

Деньги на ремонт фасадов домов на улице Ленина в Орле направили на помощь участникам СВО

Об этом рассказал мэр Юрий Парахин.

Фото: архив "Вести-Орел"

В этом году губернатор Орловской области Андрей Клычков принял решение выделить более 100 миллионов рублей на ремонт фасадов домов на улице Ленина. Как сообщил мэр города Юрий Парахин, по решению правительства региона эти деньги перенаправили на помощь участникам специальной военной операции.

Речь идет о региональных средствах. Как подчеркнул градоначальник, от федеральных "отказываться не будут".

Юрий Парахин поблагодарил орловцев, которые с пониманием отнеслись к такому решению.




Артем Ежаков
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