В них хозяева могут на время оставить своего питомца.
В Орле появились зоогостиницы. Здесь хозяева могут на время оставить своего питомца, которые учатся под руководством опытных собаководов. Специалисты предупреждают, что перед тем, как передать любимца, его нужно познакомить с новым местом и новыми людьми. В противном случае для животного даже недолгая разлука станет стрессом.
Цены на передержку в Орле варьируются от 300 рублей до полутора тысяч за сутки. Все зависит от породы животного и требований хозяев.