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21:00, 27 ноября 2023 года В Орле появились зоогостиницы В них хозяева могут на время оставить своего питомца.







В Орле появились зоогостиницы. Здесь хозяева могут на время оставить своего питомца, которые учатся под руководством опытных собаководов. Специалисты предупреждают, что перед тем, как передать любимца, его нужно познакомить с новым местом и новыми людьми. В противном случае для животного даже недолгая разлука станет стрессом.



Цены на передержку в Орле варьируются от 300 рублей до полутора тысяч за сутки. Все зависит от породы животного и требований хозяев.





Татьяна Тимохина



