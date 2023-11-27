Мэрия Орла выплатила три миллиона семье парня, покалеченного сосулькой

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17:04, 27 ноября 2023 года
Мэрия Орла выплатила три миллиона семье парня, покалеченного сосулькойКассационный суд стал на сторону подростка.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Почти два года семье Карнауховых из Орловской области пришлось мотаться по судам, чтобы взыскать компенсацию за покалеченного ледяной глыбой сына. В феврале 2022 года в центре Орла на парня упала наледь с исторического здания торговых рядов. Молодой человек получил тяжелую черепно-мозговую травму и попрощался со спортивной карьерой, успешно складывавшейся до того дня. И только на днях семья получила от мэрии компенсацию в три миллиона рублей - деньги на реабилитацию парня.
Первое решение по этому делу суд вынес в октябре 2022 года, однако представители мэрии с ним не согласились. Дело рассматривалось и в апелляции, и в кассации. В итоге суды высших инстанций остались на стороне семьи.
- Судебная коллегия по гражданским делам определила: решение Советского районного суда г. Орла и Орловского областного суда оставить без изменения, кассационную жалобу администрации Орла - без удовлетворения, - гласит решение кассации.
Отметим, что в начале 2022 орловскими следователями было возбуждено и уголовное дело по статье "Халатность". Как сообщил редакции сайта "Вести-Орел" Александр Коргин, старший помощник руководителя орловского следкома, оно продолжает расследоваться. Историю Влада Карнаухова, которому едва не стоила жизни халатность чиновников от ЖКХ, читайте здесь.
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Ольга СУПОНЕВА