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20:00, 27 ноября 2023 года Найден подрядчик для строительства электроподстанции ОЭЗ "Орел" Победителем аукциона стала компания "Домэнергостройсервис".



Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Корпорация развития Орловской области нашла подрядчика, который займется выполнением изыскательных работ и строительством электроподстанции ОЭЗ "Орел". Такая информация опубликована на сайте "Госзакупки".



Начальная цена аукциона составляла почти миллиард рублей, а победитель снизил цену контракта на 75 миллионов – до 925. Помимо победителя, в аукционе участвовала еще одна компания, которая предложила цену почти в 850 миллионов рублей.



На первом этапе компания разработает и согласует технические решения по проектируемому объекту. На втором этапе проектная документация пройдет экспертизу, на финальном-"Домэнергостройсервис"проведет строительно-монтажные работы.





Сергей Силаев



