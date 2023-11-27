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16:50, 27 ноября 2023 года Орловской области выделят средства на лечение и профилактику сахарного диабета у детей Деньги поступят из федерального бюджета в 2023-2024 годах.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловщине выделят более миллиона рублей на лечение детей, больных сахарным диабетом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.



Средства направят на закупку систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы у детей и подростков с сахарным диабетом 1-го типа. Рецепты на бесплатное получение таких систем будут выписывать лечащие врачи-эндокринологи, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Отметим, что для детей, страдающих сахарным диабетом 1-го типа, постоянный контроль уровня глюкозы в крови критически необходим для коррекции дозы вводимого инсулина. Добиться доступности портативных систем для проведения непрерывного мониторинга уровня глюкозы правительству страны поручил Президент России Владимир Путин.







Сергей Мерцалов



