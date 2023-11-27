понедельник 27.11.2023 17:42:27 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

16:50, 27 ноября 2023 года

Орловской области выделят средства на лечение и профилактику сахарного диабета у детей

Деньги поступят из федерального бюджета в 2023-2024 годах.

Фото: архив "Вести-Орел"

Орловщине выделят более миллиона рублей на лечение детей, больных сахарным диабетом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Средства направят на закупку систем непрерывного мониторинга уровня глюкозы у детей и подростков с сахарным диабетом 1-го типа. Рецепты на бесплатное получение таких систем будут выписывать лечащие врачи-эндокринологи, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".

Отметим, что для детей, страдающих сахарным диабетом 1-го типа, постоянный контроль уровня глюкозы в крови критически необходим для коррекции дозы вводимого инсулина. Добиться доступности портативных систем для проведения непрерывного мониторинга уровня глюкозы правительству страны поручил Президент России Владимир Путин. 



Сергей Мерцалов
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.