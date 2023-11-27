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17:30, 27 ноября 2023 года Прокуратура разберется в подорожании куриных яиц в Орловской области Их цена выросла почти на 50%.



Фото: архив "Вести-Орел"

27 ноября на аппаратном совещании у губернатора Орловской области Андрея Клычкова обсуждалась тема формирования стоимости продовольствия. С докладом выступил исполняющий обязанности руководителя регдепартамента промышленности и торговли Денис Леонов.



Леонов отметил, что на 14 видов социально значимых продовольственных товаров отмечен рост средних розничных цен до 7,1%, но наиболее подорожали куриные яйца – на 49,5%. Одной из причин стало отсутствие в регионе промышленного производства яиц.



Как сообщил спикер облсовета Леонид Музалевский, департаментом направлено обращение в прокуратуру Орловской области по факту высокого роста стоимости яиц. Напомним, что ранее свою проверку начало управление антимонопольной службы.





Артем Ежаков



