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19:30, 27 ноября 2023 года

Орловщину накроет Средиземноморский циклон

С собой он принесет мокрый снег, порывы ветра и температурные качели.

Фото: архив "Вести-Орел"

По данным орловского гидрометцентра, Средиземноморский циклон придет в наш регион в ближайшие сутки. В ночь на 28 ноября синоптики обещают усиление морозов до 8-13 градусов и порывы ветра до 15-17 м/с. Завтра днем будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег. Температура воздуха от 2 до 7 градусов мороза.

Заметно потеплеет 29 ноября. В этот день ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах - гололедица. Ночью температура воздуха 5-10 градусов мороза, днем столбики термометров покажут от 0 до 2 градуса тепла. Ветер - 15-20 м/с.

Немного похолодает 30 ноября и будет идти снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южный 8-13 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 6 градусов мороза, днем будет от 0 до 5 градусов ниже нуля.


Сергей Мерцалов
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