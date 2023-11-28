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7:30, 28 ноября 2023 года

Орловские ушуисты привезли из столицы 20 медалей

Два спортсмена завоевали по четыре награды.

Фото: Орловская Федерация ушу

Орловские ушуисты триумфально выступили в Москве. Там состоялись кубок России и всероссийские соревнования.

В соревнованиях участвовали более 700 спортсменов из 42 регионов России. Орловскую область представили 23 спортсмена.

В копилке региона оказались 20 медалей: 5 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых. Триумфаторами турнира стали Анна Илюшечкина и Максим Дутиков – оба завоевали по четыре медали.


Анастасия Дорохова
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