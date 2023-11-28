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8:00, 28 ноября 2023 года Больше 28 тысяч орловцев стали самозанятыми Они пополнили бюджет на десятки миллионов рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

К 1 ноября текущего года число самозанятых в Орловской области перевалило за 28 тысяч человек. Об этом сообщили в УФНС региона. За два года количество таких людей выросло на 58%.



Рост поступлений по налогу на профессиональный доход составил 69,6%, или 28,1 миллиона рублей. Всего за десять месяцев текущего года по нему поступило 68,6 миллиона рублей.





Артем Ежаков



