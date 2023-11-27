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18:30, 27 ноября 2023 года Проблемную дорогу в Корсаковском районе Орловщины отремонтируют в 2024 году Она находится в деревне Нечаево.



Фото: Игорь Байсаров

В редакцию сайта "Вести-Орел" обратились жители села Нечаево Корсаковского района. Редакция направила официальный запрос в администрацию Корсаковского района с целью узнать, планируется ли ремонт дороги и когда ее отремонтируют, если такие планы в муниципалитете имеются.



Как рассказали местные жители сайту "Вести-Орел", на жилой улице в деревне Нечаево проживают дети, инвалиды и старики. Подъехать в случае необходимости к домам для скорой и пожарной – проблема. Трудности предстают перед орловцами даже при ходьбе пешком.





В ответе на официальный запрос администрация Корсаковского района Орловской области проинформировала редакцию о том, что работы проводятся за счет дорожного фонда региона. В 2023 году планировалось отремонтировать дорогу за 1,677 миллиона рублей, которые высвободились после проведения аукциона. В департамент дорожного хозяйства была направлена заявка, однако ее отклонили и ремонт был перенесен на 2024 год.



Сейчас уже разработана сметная документация, дорогу в деревне Нечаево от пруда до дома №91 планируют отсыпать щебнем. Работы обойдутся в один миллион рублей, протяженность – 315 метров.



Положительное заключение от управления государственной экспертизы получено. Аукцион по поиску подрядчика запустят уже в 2023 году. Начало работ запланировано на 2024 год после наступления благоприятных погодных условий.









Сергей Силаев



