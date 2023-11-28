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9:00, 28 ноября 2023 года На Орловщине вырос объем налоговых платежей За десять месяцев собрано больше 42 миллиардов рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области за январь – октябрь текущего года в консолидированный бюджет России собрано более 42,2 миллиарда рублей налогов. Это на 5,2 миллиарда больше, чем за аналогичный отрезок 2022-го. Об этом сообщили в региональной налоговой службе.



Поступления в федеральный бюджет выросли на 1,9 миллиарда, в территориальный – на 3,3 миллиарда. Также собрано более 21 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на четыре миллиарда превышает прошлогоднюю цифру.





Артем Ежаков



