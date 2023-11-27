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15:00, 27 ноября 2023 года Ушел из жизни первый руководитель Орловской областной службы занятости Александр Шведов Он возглавлял службу в течение 20 лет.



Фото: департамент соцзащиты региона

Первый руководитель службы занятости Орловской области Александр Шведов ушел из жизни. Об этом сообщается на сайте департамента соцзащиты Орловской области.



Шведов возглавлял службу с 1991 по 2011 годы. В это время служба прошла период становления и развития.



– Под руководством Александра Ивановича служба достойно пережила экономический кризис 2008-2010 годов. Благодаря изначально верно выбранному курсу действий удалось не только избежать массовых увольнений, но и снизить уровень фиксируемой безработицы и напряженности на рынке труда, - сказано на сайте департамента соцзащиты Орловской области.



ГТРК "Орел" выражает соболезнования родным и близким Александра Шведова.





Сергей Силаев



