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Главная » Новости

15:00, 27 ноября 2023 года

Ушел из жизни первый руководитель Орловской областной службы занятости Александр Шведов

Он возглавлял службу в течение 20 лет.

Фото: департамент соцзащиты региона

Первый руководитель службы занятости Орловской области Александр Шведов ушел из жизни. Об этом сообщается на сайте департамента соцзащиты Орловской области

Шведов возглавлял службу с 1991 по 2011 годы. В это время служба прошла период становления и развития. 

Под руководством Александра Ивановича служба достойно пережила экономический кризис 2008-2010 годов. Благодаря изначально верно выбранному курсу действий удалось не только избежать массовых увольнений, но и снизить уровень фиксируемой безработицы и напряженности на рынке труда, - сказано на сайте департамента соцзащиты Орловской области.

ГТРК "Орел" выражает соболезнования родным и близким Александра Шведова.


Сергей Силаев
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