Ушел из жизни первый руководитель Орловской областной службы занятости Александр Шведов
Он возглавлял службу в течение 20 лет.
Фото: департамент соцзащиты региона
Первый руководитель службы занятости Орловской области Александр Шведов ушел из жизни. Об этом сообщается на сайте департамента соцзащиты Орловской области.
Шведов возглавлял службу с 1991 по 2011 годы. В это время служба прошла период становления и развития.
– Под руководством Александра Ивановича служба достойно пережила экономический кризис 2008-2010 годов. Благодаря изначально верно выбранному курсу действий удалось не только избежать массовых увольнений, но и снизить уровень фиксируемой безработицы и напряженности на рынке труда, - сказано на сайте департамента соцзащиты Орловской области.
ГТРК "Орел" выражает соболезнования родным и близким Александра Шведова.