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8:30, 28 ноября 2023 года
В Орле состоялся шахматный фестиваль "Тургеневская осень"На турнир приехали представители нескольких регионов страны.
Фото: шахматно-шашечная школа
Шахматный фестиваль "Тургеневская осень" прошел 26 ноября в шахматно-шашечной школе Орла. Турнир собрал 76 участников, за призы боролись представители Москвы, Донецка, Брянска, Болхова, Мценска, Ливен, Кром.
Первое место занял Дмитрий Скурихин, второе – Константин Базаров, а третье – Илья Деминов. Два первых места в женском зачете заняли представители Брянска: Полина Добровольская и Терещенко Оксана, орловчанка Дана Алимова стала третьей, рассказали в соцсетях шахматно-шашечной школы Орла.
Сергей Силаев