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19:00, 27 ноября 2023 года

Орел принимает Всероссийские соревнования по художественной гимнастике

Участниками стали сотни человек.



В Орле в третий раз проходят Всероссийские соревнования по художественной гимнастике "Феникс". Участие принимают спортсмены из двух десятков регионов страны.

Турнир одобрен известным тренером Ириной Винер. Гостями праздника стали многократные чемпионки крупнейших международных соревнований Дина и Арина Аверины, показавшие зрителям и участницам мастер-классы.

К слову, в Орле до сих пор нет центра гимнастики, а популярность этого вида спорта растет с каждым годом. Власти будут искать возможность создания подходящей инфраструктуры, работая с инвесторами и федеральным центром.


Анастасия Тычинская
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