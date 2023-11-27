Вячеслав Володин и Геннадий Зюганов посетили орловский павильон на ВДНХ
Выставка "Россия" продолжает работу.
Фото: архив "Вести-Орел"
Порядка 60 депутатов Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым посетили стенд Орловской области на международной выставке «Россия». Гости познакомились с достижениями и достопримечательностями нашего региона.
"На Орловщине много делается, чтобы оставить достойное наследие. Великолепная экспозиция. Тургеневский дуб символизирует еще и древо жизни. Орловская область сочетает в себе литературную и аграрную славу. Здесь выращивается по шесть тонн хлеба на человека", – цитирует Геннадия Зюганова региональный информационный портал.
Орловская экспозиция разместилась в павильоне №75. Вход на выставку свободный.