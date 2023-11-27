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16:30, 27 ноября 2023 года Вячеслав Володин и Геннадий Зюганов посетили орловский павильон на ВДНХ Выставка "Россия" продолжает работу.



Фото: архив "Вести-Орел"

Порядка 60 депутатов Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым посетили стенд Орловской области на международной выставке «Россия». Гости познакомились с достижениями и достопримечательностями нашего региона.

"На Орловщине много делается, чтобы оставить достойное наследие. Великолепная экспозиция. Тургеневский дуб символизирует еще и древо жизни. Орловская область сочетает в себе литературную и аграрную славу. Здесь выращивается по шесть тонн хлеба на человека", – цитирует Геннадия Зюганова региональный информационный портал. Орловская экспозиция разместилась в павильоне №75. Вход на выставку свободный.





Артем Ежаков



