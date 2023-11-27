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14:30, 27 ноября 2023 года Орловцы прошли лечение в Центрах реабилитации Социального фонда Свое здоровье поправили более 100 человек.



Фото: Социальный фонд

С начала года в реабилитационные центры Социального фонда на лечение поступили более 45 тысяч граждан, пострадавших на производстве. В их числе - 102 жителя Орловской области.



- Им были оказаны услуги по медицинской реабилитации после черепно-мозговых травм, повреждений верхних и нижних конечностей, других нарушений здоровья, а также услуги по санаторно-курортному лечению, - рассказали в орловском отделении соцфонда.



В этом году запущен пилотный проект по раннему выявлению профзаболеваний. После процедур улучшение здоровья отметили у себя большинство работников. Эксперимент продлится до конца года.





Сергей Мерцалов



