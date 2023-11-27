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14:00, 27 ноября 2023 года В Орле у Красного моста продолжается демонтаж временной пешеходной переправы Работы будут выполнять в ноябре и декабре.



Фото: Сергей Мерцалов

Возле Красного моста в Орле продолжают разбирать временную пешеходную переправу. Как сообщил руководитель регионального Департамента транспорта Алексей Субботин, на демонтаж потребуется время, поэтому работы продолжатся и после официального открытия Красного моста. По словам Субботина, технологически невозможно выполнить их в течение нескольких дней.





Напомним, что временную переправу возвели в июле 2022 года. Разобрать ее решили после открытия для пешеходов Красного моста.





Сергей Мерцалов



