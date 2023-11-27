В Орле у Красного моста продолжается демонтаж временной пешеходной переправы
Работы будут выполнять в ноябре и декабре.
Фото: Сергей Мерцалов
Возле Красного моста в Орле продолжают разбирать временную пешеходную переправу. Как сообщил руководитель регионального Департамента транспорта Алексей Субботин, на демонтаж потребуется время, поэтому работы продолжатся и после официального открытия Красного моста. По словам Субботина, технологически невозможно выполнить их в течение нескольких дней.
Напомним, что временную переправу возвели в июле 2022 года. Разобрать ее решили после открытия для пешеходов Красного моста.