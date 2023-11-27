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12:47, 27 ноября 2023 года

В Орловской области руководство и главный бухгалтер "Техспецкомплект" предстанут перед судом

Руководство подозревается в неуплате налогов на 58 миллионов рублей.


Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора, коммерческого директора и главного бухгалтера ООО "Техспецкомплект". Три человека подозреваются в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Следствие установило, что гендиректор с января 2018 по декабрь 2020 года создал схему по делению бизнеса и распределению выручки на подконтрольное юрлицо. Использовалась упрощенная система налогообложения, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Главным бухгалтером общества, действующим в группе лиц по предварительному сговору с генеральным и коммерческим директором, в указанный период времени в налоговые декларации были включены заведомо ложные сведения, - пояснили в региональном следкоме.

В результате руководство уклонилось от налогов на общую сумму более 58 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд, его возбудили на основании материалов УФСБ и УМВД, УФНС России по Орловской области, а также региональной прокуратуры.


Сергей Силаев
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