Главная » Новости



12:47, 27 ноября 2023 года В Орловской области руководство и главный бухгалтер "Техспецкомплект" предстанут перед судом Руководство подозревается в неуплате налогов на 58 миллионов рублей.





Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора, коммерческого директора и главного бухгалтера ООО "Техспецкомплект". Три человека подозреваются в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.



Следствие установило, что гендиректор с января 2018 по декабрь 2020 года создал схему по делению бизнеса и распределению выручки на подконтрольное юрлицо. Использовалась упрощенная система налогообложения, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



– Главным бухгалтером общества, действующим в группе лиц по предварительному сговору с генеральным и коммерческим директором, в указанный период времени в налоговые декларации были включены заведомо ложные сведения, - пояснили в региональном следкоме.



В результате руководство уклонилось от налогов на общую сумму более 58 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд, его возбудили на основании материалов УФСБ и УМВД, УФНС России по Орловской области, а также региональной прокуратуры.





Сергей Силаев



