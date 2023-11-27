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12:00, 27 ноября 2023 года На очистку Орла от снега вышли 38 единиц спецтехники и 72 уборщика Работы кипят во всех районах города.



Фото: архив "Вести-Орел"

От снега и наледи убирают дороги и тротуары, набережные и дворы, мосты и подходы к ним. Об этом сообщили в пресс-службе орловской мэрии.



В планах - обработка тротуаров солью, расчистка остановок, пешеходных переходов и вывоз снега с площади Ленина и улицы Пролетарская гора. С полным списком объектов, которые приводят в порядок, можно ознакомиться в телеграм-канале администрации Орла. В уборке задействованы 12 комбинированных дорожных машин, 12 тракторов, 9 самосвалов и 5 погрузчиков.



Жителей и гостей города попросили быть очень внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах в непогоду. Также орловцам рекомендовано по-возможности перенести поездки на личном транспорте.





Сергей Мерцалов



