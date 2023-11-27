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Главная » Новости

11:30, 27 ноября 2023 года

Орловские храмы вошли в реестр памятников архитектуры Русской Православной церкви

Сейчас в нем насчитывается около 14 тысяч записей.

Фото из архива

Патриарший совет по культуре и фонд содействия сохранению христианских ценностей разработали электронный реестр памятников архитектуры Русской Православной церкви, находящихся на территории страны. Реестр создали по благословлению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Как рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, платформа содержит информацию о памятниках церковной архитектуры, зданиях, имеющих историческую и художественную ценность. Эти сооружения старше 50 лет, в него вошли и храмы Орловской епархии.

Также в реестре содержится информация о том, передан ли объект Церкви, с какой частотой проводятся богослужения, место проведения богослужений, если храм руинирован. Для недействующих, аварийных или руинированных храмов указывается приход или монастырь. За которым закреплено попечение за памятником церковной архитектуры.


Сергей Силаев
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