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13:30, 27 ноября 2023 года Орловский преподаватель вошла в число победителей финала Всероссийского конкурса Его итоги подвели в Москве.



Фото: департамент образования Орловской области

Преподаватель Орловского техникума агротехнологий и транспорта Татьяна Алдонова вошла в число победителей финала Всероссийского открытого конкурса социально активных технологий воспитания обучающихся "Растим гражданина-2023". Конкурс проходил в Общественной палате РФ. Татьяна Алдонова стала единственным представителем от нашего региона.



Как сообщили в региональном департаменте образования, Татьяна Анатольевна с честью прошла все конкурсные испытания и заняла 3-е место в номинации "Клуб гражданина". Также она выступила в секции " Гражданское воспитание молодежи" и от лица коллег внесла резолюцию в Общественную палату России.





Как суперфиналист конкурса, преподаватель из Орла участвовала в работе круглого стола в Государственной думе с депутатами Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства и получила приглашение в Республику Беларусь на форум.





Сергей Мерцалов



