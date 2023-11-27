Новобранцы Преображенского полка из Орловской области приняли присягу

Торжественная церемония состоялась в Музее Победы в Москве.

Фото: Музей Победы

Новобранцы 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа приняли присягу. В торжественной церемонии участвовали 200 человек. К присяге привели военнослужащих из Москвы и Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Орловской, Смоленской областей и других регионов Западного военного округа.





- Сегодня очень важный день в вашей жизни. Приняв присягу, вы стали настоящими защитниками нашей Родины. Уверен, что год службы не пройдет для вас даром: закрепит характер, закалит волю и оставит самые яркие впечатления о службе в столице, - сказал командир полка полковник Сергей Бессонов.





Новобранцы поклялись быть верными Отечеству и защищать свободу и независимость нашей страны. Их поздравили родные и близкие. Завершилось мероприятие красочными показательными выступлениями Почетного караула. Преображенцы исполнили композицию, состоящую из строевых приемов с карабинами.







Как отметили в Музее Победы, 154-й отдельный комендантский Преображенский полк обеспечивает проведение военных парадов и других событий государственного значения с участием Президента России, Председателя Правительства РФ как на территории страны, так и за рубежом.