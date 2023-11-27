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10:30, 27 ноября 2023 года Орловские пожарные спасли гараж и дом от огня Возгорание тушили на улице Средней Пятницкой областного центра.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле на улице Средней Пятницкой 25 ноября загорелась деревянная баня. Когда пожарные приехали на место, огонь мог перекинуться на рядом стоящий гараж и дом.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, в результате баня выгорела, дом и гараж спасли. Никто не пострадал, а в причинах произошедшего предстоит разобраться специалистам.



Всего за прошедшие выходные сотрудники МЧС выезжали на вызовы 20 раз. Из них пять раз они тушили пожары, 15 - помогали населению и выезжали на другие происшествия.





Сергей Силаев



