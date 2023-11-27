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Главная » Новости

9:39, 27 ноября 2023 года

В поликлинике №2 Орла устанавливают новые лифты

В медучреждении продолжается ремонт.

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Благодаря 39 миллионам рублей, выделенным по нацпроекту "Здравоохранение", в поликлинике №2 Орла продолжается ремонт. Строители уже привели в порядок крышу, идут другие работы.


Ремонт идет в отделении профилактики на первом этаже. Завершается обновление лестницы, идет установка лифтов. Для пациентов появится две новых кабины, на смену старым, 1982 года выпуска.


- После окончания всех работ здесь сосредоточат все необходимые для диспансеризации диагностические службы, лабораторный и процедурный кабинеты, а также кабинет терапевта. Это позволит пациентам проходить первичный скрининг быстро и комфортно, - прокомментировали в департаменте здравоохранения Орловской области.



Ольга СУПОНЕВА
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