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10:00, 27 ноября 2023 года Орловцы собирают новую посылку для наших танкистов Бойцы героически сражаются под Кременной.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области собирают очередной гуманитарный груз на фронт. Бойцам сегодня нужна усиленная поддержка. Камеры ночного наблюдения, квадрокоптер Mavik, а также маскировочные сети и сетку-рабица доставят танковым экипажам.



Для подготовки к зиме военнослужащим важно закупить два дизельных генератора, пленку 300 метров, рулонный утеплитель 500 метров, 70 комплектов зимней формы и зимние колеса на автомобиль УАЗ.



Помочь бойцам может каждый. Необходимые вещи собирают по адресу: улица Полярная, дом №12 и в центре "Патриот57" на улице Привокзальной, дом №8. Перевести деньги на нужды бойцов также можно по реквизитам или по QR-коду. Данные о счете размещены на инфопортале Орловской области.





Сергей Мерцалов



