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9:30, 27 ноября 2023 года В Успенском соборе Орла раздают горячие обеды бездомным и малоимущим Первая благотворительная акция состоялась 25 ноября.



Фото: Орловская митрополия

В Успенском соборе города Орла решили кормить бездомных и малоимущих бесплатными горячими обедами. Такой формат помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предложили сами прихожане.



Как отмечают в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, горячая еда поможет бездомным легче пережить зиму и поддержит тех, кому нечего есть. Получить бесплатное питание можно каждую субботу с 13:00 до 14:00.



Горячий обед включал в себя: ленивые голубцы, отварной рис с соусом, салат из капусты и хлеб. Каждую неделю меню будет меняться, со временем появятся супы. Чтобы еда не остыла в ожидании своих адресатов, ее хранят в термосумках. Дополнительно каждая порция упакована в специальный ланч-бокс, который тоже сохраняет тепло.





Сергей Мерцалов



