Капремонт поликлиники Новодеревеньковской ЦРБ завершается

Фото: департамент здравоохранения Орловской области
В рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным, продолжается капремонт поликлиники Новодеревеньковской ЦРБ. Об этом сообщает региональный информационный портал.
В здании уже закончили устройство электрики и отопления, заменены окна. В данный момент монтируются пожарная система, интернет-коммуникации и другие системы. Продолжается отделка первого и второго этажей поликлиники, наружные работы находятся на завершающей стадии.