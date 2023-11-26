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13:46, 26 ноября 2023 года В Орловской области объявлено штормовое предупреждение Непогода прогнозируется уже с сегодняшнего вечера.



Фото: архив "Вести-Орел"

Начиная с 17:00 – 19:00 сегодняшнего дня и в течение ночи 27 ноября на территории Орловской области ожидается непогода. По сообщению ГУ МЧС России по региону, местами прогнозируется налипание мокрого снега, гололед, усиление ветра в значениях от 15 до 20 метров в секунду, сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах ожидается гололедица.



Спасатели призывают пешеходов и водителей к особой осторожности.





Артем Ежаков



