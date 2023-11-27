Орловские новобранцы приняли присягу в музее Победы
Они пополнили Преображенский полк.
Фото: архив "Вести-Орел"
25 ноября в музее Победы около 200 новобранцев 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа приняли присягу. Клятву дали военнослужащие из Москвы и Московской области, Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Орловской, Смоленской областей и других регионов ЗВО, сообщили в пресс-службе музея.
154-й отдельный комендантский Преображенский полк – одна из самых элитных воинских частей в стране. Полк обеспечивает проведение мероприятий с участием президента России и председателя правительства страны, участвует в военных парадах и других событиях государственного значения.