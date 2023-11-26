Семейные МФЦ появятся в других муниципалитетах Орловщины
Центры пользуются популярностью в регионе.
Фото: архив "Вести-Орел"
Услугами Семейных МФЦ с ноября 2021-го года, когда было открыто первое отделение, воспользовались больше 15 тысяч орловцев. Об этом сообщает региональный информационный портал. Сейчас в регионе пять таких центров: в Орле, в Ливнах, Мценске, Болхове и Кромах.
Семейные МФЦ появятся и в других муниципалитетах Орловщины. Уже определяются места, наиболее готовые к созданию центров в следующем году.
В Семейных МФЦ посетители могут получить социальные услуги и социальное сопровождение, юридические консультации, экстренную и психологическую помощь. Орловский опыт активно перенимают другие регионы, а концепцию одобрил президент России Владимир Путин.
"Мы обсуждали проект из Орловской области по созданию семейных многофункциональных центров. Сегодня они работают в 21 регионе, помогают семьям с детьми решать важные повседневные вопросы, причем быстро – с помощью электронных сервисов, в онлайн-режиме", – заявил глава государства во время июньского форума агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".