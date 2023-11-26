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Главная » Новости

17:00, 26 ноября 2023 года

Семейные МФЦ появятся в других муниципалитетах Орловщины

Центры пользуются популярностью в регионе.

Фото: архив "Вести-Орел"

Услугами Семейных МФЦ с ноября 2021-го года, когда было открыто первое отделение, воспользовались больше 15 тысяч орловцев. Об этом сообщает региональный информационный портал. Сейчас в регионе пять таких центров: в Орле, в Ливнах, Мценске, Болхове и Кромах.

Семейные МФЦ появятся и в других муниципалитетах Орловщины. Уже определяются места, наиболее готовые к созданию центров в следующем году.

В Семейных МФЦ посетители могут получить социальные услуги и социальное сопровождение, юридические консультации, экстренную и психологическую помощь. Орловский опыт активно перенимают другие регионы, а концепцию одобрил президент России Владимир Путин.
"Мы обсуждали проект из Орловской области по созданию семейных многофункциональных центров. Сегодня они работают в 21 регионе, помогают семьям с детьми решать важные повседневные вопросы, причем быстро – с помощью электронных сервисов, в онлайн-режиме", – заявил глава государства во время июньского форума агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".



Артем Ежаков
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