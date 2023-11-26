В Орле появился мемориал в честь погибших сотрудников госохраны
Комплекс открыли на территории Академии ФСО.
Фото: Академия ФСО России
На территории Академии ФСО России торжественно открыли мемориал в честь сотрудников органов государственной охраны, погибших при исполнении специальных задач в боевых условиях. Об этом сообщают региональный информационный портал и пресс-служба облсовета.
Участники церемонии почтили их память минутой молчания и возложили цветы к монументу. Митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил краткий молитвенный чин об упокоении погибших сотрудников госохраны.
В конце мероприятия курсанты академии прошли торжественным маршем.