В правительстве Орловской области создали новые департаменты
Соответствующий указ подписан губернатором Андреем Клычковым.
Фото: архив "Вести-Орел"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ об оптимизации структуры органов исполнительной власти региона. Согласно документу, в правительстве Орловщины появились еще три департамента: департамент внутренней политики и развития местного самоуправления, департамент информационно-аналитической работы, департамент молодежной политики и реализации патриотических проектов.
С учетом изменений правительство региона теперь включает в себя 19 департаментов и 8 управлений.