воскресенье 26.11.2023 21:51:47 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

17:50, 26 ноября 2023 года

Собор Орловских святых может пополниться тремя именами

Сейчас в него включены восемь человек.

Фото: архив "Вести-Орел"

Собор Орловских святых может пополниться тремя именами. Как сообщили сайту "Вести-Орел" в Орловской митрополии, идет работа над вопросом о включении в Собор преподобного Кукши Киево-Печерского, митрополита Филарета (Амфитеатрова), епископа Поликарпа (Радкевича).
"Вопрос о включении того или иного святого в Собор не решается на региональном уровне. Орловская епархия и митрополия не канонизирует святых, это делает синод во главе с патриархом, по представлению синодальной комиссии Русской православной церкви. Наша Комиссия лишь подготавливает документы и отправляет их в Синодальную комиссию по канонизации святых. А они уже решают подавать их на рассмотрение Патриарха и Священного Синода или нет", – рассказал председатель комиссии по канонизации святых Орловской епархии протоиерей Игорь Чистюхин.
В перечне документов, необходимых для рассмотрения в синодальной комиссии, указывается ряд условий:
  • включать подвижников, основным местом подвига, либо погребения которых является данная епархия;
  • соборы святых митрополий или епархиальные соборы могут быть включены имена подвижников, которые в течение значительного периода времени подвизались в границах данной митрополии или епархии;
  • при внесении имен святых исходить из современных границ митрополий и епархий.
Преподобный Кукша, приняв монашество в Киево-Печерском монастыре, вместе со своим учеником Никоном в начале XII века пришел с христианской проповедью к вятичам, за что подвергся жестокому преследованию и был убит. У источника, находящегося на месте кончины святого в Мценском районе, 9 сентября ежегодно совершается торжественный молебен.

Митрополит Филарет (Амфитеатров) родился в Орловской епархии, учился, принял монашество и сан архимандрита, был ректором семинарии. Здесь он прожил 25 лет, треть своей жизни.

Епископ Поликарп (Радкевич) управлял Орловской епархией в период 1858-1867 годов, здесь же он скончался и похоронен на территории мужского Успенского монастыря.

Собор Орловских святых ежегодно празднуется 8 сентября. В этом году торжества прошли в третий раз.


Артем Ежаков
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.