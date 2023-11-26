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17:50, 26 ноября 2023 года Собор Орловских святых может пополниться тремя именами Сейчас в него включены восемь человек.



Фото: архив "Вести-Орел"

Собор Орловских святых может пополниться тремя именами. Как сообщили сайту "Вести-Орел" в Орловской митрополии, идет работа над вопросом о включении в Собор преподобного Кукши Киево-Печерского, митрополита Филарета (Амфитеатрова), епископа Поликарпа (Радкевича).

"Вопрос о включении того или иного святого в Собор не решается на региональном уровне. Орловская епархия и митрополия не канонизирует святых, это делает синод во главе с патриархом, по представлению синодальной комиссии Русской православной церкви. Наша Комиссия лишь подготавливает документы и отправляет их в Синодальную комиссию по канонизации святых. А они уже решают подавать их на рассмотрение Патриарха и Священного Синода или нет", – рассказал председатель комиссии по канонизации святых Орловской епархии протоиерей Игорь Чистюхин. В перечне документов, необходимых для рассмотрения в синодальной комиссии, указывается ряд условий: включать подвижников, основным местом подвига, либо погребения которых является данная епархия;

соборы святых митрополий или епархиальные соборы могут быть включены имена подвижников, которые в течение значительного периода времени подвизались в границах данной митрополии или епархии;

при внесении имен святых исходить из современных границ митрополий и епархий. Преподобный Кукша, приняв монашество в Киево-Печерском монастыре, вместе со своим учеником Никоном в начале XII века пришел с христианской проповедью к вятичам, за что подвергся жестокому преследованию и был убит. У источника, находящегося на месте кончины святого в Мценском районе, 9 сентября ежегодно совершается торжественный молебен.



Митрополит Филарет (Амфитеатров) родился в Орловской епархии, учился, принял монашество и сан архимандрита, был ректором семинарии. Здесь он прожил 25 лет, треть своей жизни.



Епископ Поликарп (Радкевич) управлял Орловской епархией в период 1858-1867 годов, здесь же он скончался и похоронен на территории мужского Успенского монастыря.



Собор Орловских святых ежегодно празднуется 8 сентября. В этом году торжества прошли в третий раз.





Артем Ежаков



