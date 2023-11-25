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18:25, 25 ноября 2023 года В Орле состоялся автопробег в честь погибших участников СВО По городским улицам проехали 35 автомобилей.







Колонна с российскими флагами стартовала от площади Г.К. Жукова. Далее она проследовала по центральным улицам города до Наугорского кладбища. Участники автопробега сделали несколько остановок. Они возложили цветы к памятникам Героям-танкистам и Воинам-интернационалистам.



Мероприятие объединило волонтеров "Za ПраVду", "По Zovy Cердца57", "Vойско Zаботы", сотрудников управляющей компании "Умный дом" и неравнодушных горожан.



Как сообщили в пресс-службе орловской мэрии, 25 ноября для автопробега выбрали не случайно. В этот день ровно 50 лет назад воинский контингент СССР впервые официально принял участие в миссии миротворческих сил на Ближнем Востоке.





Вести-Орёл



